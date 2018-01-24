Дело Саакашвили: ключевого свидетеля допросят в закрытом режиме

В Печерском районном суде Киева в рамках расследования по делу Михеила Саакашвили и его соратника Севериона Донгадзе планируется допрос в режиме видеоконференции с изменением голоса свидетеля стороны обвинения, который принимал непосредственное участие в негласных розыскных действиях.

В суд обратился с ходатайством прокурор ГПУ, в котором просил суд провести допрос свидетеля, который участвовал в негласных следственных действиях, в закрытом судебном заседании в режиме видеоконференции из Апелляционного суда Киева.

Он пояснил это тем, что жизни и здоровью свидетеля может угрожать опасность.

В связи с этим следственный судья решил провести такой допрос свидетеля, который будет давать показания в режиме видеоконференции из помещения Апелляционного суда, а участники процесса, как сторона обвинения, так и подозреваемые со своими защитниками, будут находиться в зале Печерского райсуда столицы.

Отмечается, что допрос был назначен на 10:00 23 января. Однако он не состоялся и был перенесен на 7 февраля.