Депутат Государственной думы предложила сделать Совет по нравственности

1-ый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко подняла в парламенте вопрос о создании комитета по нравственности, сообщает ТАСС. Накануне премьеры состоялся предварительный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты, уполномоченные русского исторического общества, а кроме этого члены социального совета при Минкультуры. «Только экспертным путем», — уверена депутат. «Поэтому мы рекомендуем вернуться к теме совета по нравственности в РФ», — проинформировала Е.Драпеко. Она напомнила, что в Думу начиная с 3-го созыва вносились проекты законов о создании советов по нравственности. Фильм «Смерть Сталина» должен был выйти в прокат в четверг, 25 января. «Нам нужно ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности», — выделила Драпеко. Комедия, рассказывающая о борьбе за власть после смерти генерального секретаря ЦК КПСС, должна была выйти на экраны 25 января.

По утверждению парламентария, в условиях информационной войны РФ «должна жить по условиям военного времени» и заботиться о защите своего информационного рынка. «Нам необходимо иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путём, должно быть показано либо не должно то либо иное кино», — сообщила она.

Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство временно отозвать прокатное свидетельство.