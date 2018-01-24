"Динамо" (Рига) потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Спартаку"

Рижское "Динамо" проиграло московскому "Спартаку" и продлило серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей.

Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) в пользу "Спартака". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вилле Лаюнен (18-й минута), Артем Воронин (26-я), Игорь Мирнов (39-я), Александр Хохлачев (40-я) и Кирилл Кольцов (41-я). У "Динамо" отличился 18-летний форвард Эмилс Гегерис (19-я, 37-я), набравший первые очки в КХЛ.

"Спартак" следующий матч домашней серии проведет 27 февраля с ярославским "Локомотивом". "Динамо" 26 января в гостях сыграет с финским "Йокеритом".