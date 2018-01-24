Дипломат назвала проблемы Украины относительно членства в НАТО

Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в НАТО, если не покажет прогресс в реализации необходимых реформ. В первую очередь – приведение Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса.Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет УНИАН."Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня касательно новых членов. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО", – заявила Зеркаль.При этом она добавила, что в Альянсе внимательно отслеживают ситуацию в Украине. Поэтому Украине следует улучшить ход реформ. Ведь сам министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей "с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно".