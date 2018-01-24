Дипломат назвала проблемы Украины относительно членства в НАТО

Показать меню
Актуально
Суд начал рассматривать апелляцию Саакашвили по статусу беженца - 11:59 Суд начал рассматривать апелляцию Саакашвили по статусу беженца В мире выросло число миллиардеров — исследование - 11:59 В мире выросло число миллиардеров — исследование Сейчас штрафы за нарушения ПДД будут идти только на ремонт дорог - 12:00 Сейчас штрафы за нарушения ПДД будут идти только на ремонт дорог Столичных врачей будут обучать бесконфликтному общению - 12:00 Столичных врачей будут обучать бесконфликтному общению Открыта продажа билетов на летние авиарейсы Брянск — Сочи - 12:00 Открыта продажа билетов на летние авиарейсы Брянск — Сочи Санкт-Петербург возглавил топ самых привлекательных туристических городов - 12:00 Санкт-Петербург возглавил топ самых привлекательных туристических городов Северо-Запада В Домодедово построят шесть новых взлетно-посадочных полос - 12:05 В Домодедово построят шесть новых взлетно-посадочных полос Австралийские дайверы-добровольцы сражаются с терновыми венцами - 12:06 Австралийские дайверы-добровольцы сражаются с терновыми венцами Штаб Собчак собрал необходимый для регистрации минимум подписей - 12:06 Штаб Собчак собрал необходимый для регистрации минимум подписей Лавров назвал «беспрецедентным» разгул русофобии в мире - 12:06 Лавров назвал «беспрецедентным» разгул русофобии в мире ЦБ РФ приостановил лицензии страховщиков АСКО и «Южуралжасо» - 12:09 ЦБ РФ приостановил лицензии страховщиков АСКО и «Южуралжасо» Наблюдатели от ОП РФ после выборов могут стать членами УИК - 12:09 Наблюдатели от ОП РФ после выборов могут стать членами УИК Российские военные доставили в Дамаск 15 тонн гуманитарного груза из Ингушетии - 12:09 Российские военные доставили в Дамаск 15 тонн гуманитарного груза из Ингушетии Биатлон: Кубок Мира расписание на 2017-2018, промежуточные итоги, Олимпиада - 12:21 Биатлон: Кубок Мира расписание на 2017-2018, промежуточные итоги, Олимпиада Курс криптовалют в реальном времени на сегодня 22 01 2018: график курса, к - 12:21 Курс криптовалют в реальном времени на сегодня 22 01 2018: график курса, к рублю, к доллару, прогноз В СМИ рассказали, кого помиловал Порошенко ради освобождения заложников - 12:21 В СМИ рассказали, кого помиловал Порошенко ради освобождения заложников Ледяную пещеру в «Зарядье» откроют в конце февраля - 12:27 Ледяную пещеру в «Зарядье» откроют в конце февраля
» » Дипломат назвала проблемы Украины относительно членства в НАТО

Дипломат назвала проблемы Украины относительно членства в НАТО


Добавлено: 24 янв 2018 в 11:05, Категория: Политика
Дипломат назвала проблемы Украины относительно членства в НАТО
Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в НАТО, если не покажет прогресс в реализации необходимых реформ. В первую очередь – приведение Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса.

Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет УНИАН.

"Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня касательно новых членов. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО", – заявила Зеркаль.

При этом она добавила, что в Альянсе внимательно отслеживают ситуацию в Украине. Поэтому Украине следует улучшить ход реформ. Ведь сам министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей "с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно".


Материалы по теме:

МИД: НАТО не будет рассматривать членство Украины без прогресса в реформах
Зрада: Украине пока рано в НАТО, — Столтенберг
Двери НАТО открыты: Столтенберг высказался о членстве Украины и Грузии
Страны НАТО поддержали вступлении Украины в Альянс
Добавлено: 24 янв 2018 в 11:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Удальцов предположил, какой «порядок» может навести в России Грудинин

Удальцов предположил, какой «порядок» может навести в России Грудинин

Кристине Раввинской абсолютно не нравится Лена Хромина

Кристине Раввинской абсолютно не нравится Лена Хромина

Марина Африкантова подумывает о пластической операции

Марина Африкантова подумывает о пластической операции

Высоцкий остается для россиян главным кумиром прошлого века

Высоцкий остается для россиян главным кумиром прошлого века

Загрузка...



Лента новостей
Леше Чайчицу ничего не интересно в разлуке с Лизой Триандафилиди - 11:37 Леше Чайчицу ничего не интересно в разлуке с Лизой ТриандафилидиРежиссер «Смерти Сталина» надеется, что фильм покажут в России - 11:35 Режиссер «Смерти Сталина» надеется, что фильм покажут в РоссииВ России к полетам с авиацией на борту приступил истребитель Су-57 - 11:35 В России к полетам с авиацией на борту приступил истребитель Су-57Яркий и неординарный: Путин поздравил Башмета с 65-летием - 11:35 Яркий и неординарный: Путин поздравил Башмета с 65-летиемВыборы-2018: вторым доверенным лицом Путина в Оренбуржье стал директор драмтеатра - 11:35 Выборы-2018: вторым доверенным лицом Путина в Оренбуржье стал директор драмтеатра«Обходные пути» для содомитов - 11:34 «Обходные пути» для содомитовКоболев: Купить у «Газпрома» 4 млрд кубометров газа — это обязательно и выгодно - 11:29 Коболев: Купить у «Газпрома» 4 млрд кубометров газа — это обязательно и выгодноБайден рассказал, как уволил «сукина сына»-генпрокурора Украины - 11:29 Байден рассказал, как уволил «сукина сына»-генпрокурора УкраиныКоболев: Невыполнение решения Стокгольма по Газпрому – как выстрел себе в ногу - 11:29 Коболев: Невыполнение решения Стокгольма по Газпрому – как выстрел себе в ногуПравительство расширило список «секретных» услуг для госструктур - 11:24 Правительство расширило список «секретных» услуг для госструктурМедведев выделил средства на повышение зарплат учителей и врачей - 11:23 Медведев выделил средства на повышение зарплат учителей и врачейЭкс-полицейский провел в колонии менее трех месяцев за убийство - 11:23 Экс-полицейский провел в колонии менее трех месяцев за убийствоСМИ узнали о подготовке спектакля по роману Мединского - 11:23 СМИ узнали о подготовке спектакля по роману Мединского"Коламбус" уступил "Вегасу" в матче НХЛ, Панарин отметился результативным пасом - 11:23
Последние новости
Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР - 11:58 Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР Меняешь права — пересдай экзамен: ГИБДД рассмотрит инициативу автошкол - 11:58 Меняешь права — пересдай экзамен: ГИБДД рассмотрит инициативу автошкол Президент Турции поведал Путину о целях операции в Сирии - 11:57 Президент Турции поведал Путину о целях операции в Сирии Порошенко поделился с Волкером беспокойством по поводу действий столицы - 11:57 Порошенко поделился с Волкером беспокойством по поводу действий столицы В Петербурге стройотряды планируют привлечь к сохранению исторических зданий - 11:57 В Петербурге стройотряды планируют привлечь к сохранению исторических зданий Москва заработала 13,7 млрд руб. благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество» - 11:57 Москва заработала 13,7 млрд руб. благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество» В Ижевске выделят 70 млн. на реконструкцию старейшей городской бани - 11:57 В Ижевске выделят 70 млн. на реконструкцию старейшей городской бани В столице Калмыкии 3 февраля планируют провести патриотический митинг - 11:56 В столице Калмыкии 3 февраля планируют провести патриотический митинг Киев отправит на дно весь Черноморский флот России при одном условии - флотоводец Украины - 11:52 Киев отправит на дно весь Черноморский флот России при одном условии - флотоводец Украины Ученые назвали опасность чистого воздуха для планеты - 11:49 Ученые назвали опасность чистого воздуха для планеты Порошенко встретился с Волкером: стало известно, о чем говорили стороны - 11:49 Порошенко встретился с Волкером: стало известно, о чем говорили стороны У офиса организации Save the Children в Афганистане прогремел взрыв - 11:42 У офиса организации Save the Children в Афганистане прогремел взрыв На Киевщине из-за взрыва разрушены 4 квартиры, есть жертвы - 11:42 На Киевщине из-за взрыва разрушены 4 квартиры, есть жертвы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"