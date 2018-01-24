«ДНР» надеются на продление сроков работы СММ ОБСЕ в Донбассе

Действие мандата на деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе должно быть продлено.

Такое заявление сделал «глава делегации ДНР» на переговорах Контактной группы Денис Пушилин. Так, он отметил: «Завершении сроков мандата на деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе, на которую Минскими соглашениями возложены мониторинг и верификация реализации договоренностей, является очередным неблагоприятным моментом. В отсутствии миссии, рычаги воздействия на украинскую сторону в плане реализации мирных инициатив будут нивелированы. Мы считаем, что действие мандата на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе должно быть продлено».