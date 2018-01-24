Генерал США заявил, что летальное оружие изменит ситуацию в Донбассе

Летальное оружие, которое США планирует передать Украине, может существенно повлиять на ситуацию в Донбассе.

Бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес отметил: «Это вооружение способно повлиять на ситуацию. Россияне, сепаратисты будут учитывать, где может находиться это вооружение в тот или иной момент».

Генерал добавил, что предварительная дипломатическая работа позволила избежать разногласий среди членов НАТО из-за этого одностороннего решения США. Он подчеркнул: «Я не увидел со стороны России или европейцев значительной реакции на передачу Украине американского оружия. Лично мне это говорит о том, что наш специальный представитель по Украине Волкер провел прекрасную работу с ЕС и РФ. Единство НАТО не нарушено этим решением и это позитивно».