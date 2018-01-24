Геращенко: Из плена боевиков в Донбассе освободили бойца ВСУ

Из плена боевиков «ЛДНР» освободили украинского военнослужащего Романа Савкова.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметили, что боевики захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии: «Только что СБУ доложила президенту, об освобождении украинского заложника, военнослужащего Романа Савкова. Президент по телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья».