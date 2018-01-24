Госдума призвала Первый канал расторгнуть контракт с телевидением Молдовы

Тема: Пленарное заседание Госдумы 24 января

Депутаты Госдумы считают недопустимой дискриминацию российских СМИ в Молдове и призывают Первый канал расторгнуть контракт с молдавским телевидением. Соответствующее постановление принято на пленарном заседании палаты.

По словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, постановление связано с борьбой, которая обострилась в Молдове.

«Нынешний президент Молдовы решил повернуть голову в сторону России, но ему решили вернуть голову туда, куда её повернул Запад раньше», — сказал Леонид Калашников. Читайте по теме

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В Молдавии 11 января этого года приняли закон, который запрещает трансляцию российских политических и информационно-политических программ. При этом опросы показывают, что большинство молдаван выступают за дружбу с Россией, 700 тысяч из них работают в РФ.

Инициатором принятия закона о запрете российских передач является председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.

Леонид Калашников рассказал, что Плахотнюк заключил контракт с Первым каналом и использует его развлекательный контент, который очень популярен в Молдове, а информационные передачи заменяет. В заявлении депутаты призывают расторгнуть контракт Плахотнюка с Первым каналом.

Комитет Госдумы по делам СНГ считает, что депутаты должны дать персональную оценку действий Влада Плахотнюка, который имеет российское гражданство и против которого Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство».

В постановлении Госдума призывает ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать оценку грубому нарушению Декларации и конвенций о правах человека. При этом, считают депутаты, в условиях запрета российских передач Правительство России должно разработать комплекс мер, чтобы население Молдовы имело доступ к российским программам, например через спутники.

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