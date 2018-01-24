Харпер: "Зенит" должен был на зубах вытягивать концовку матча с "Баварией"

Баскетболисты "Зенита" должны были на зубах вытягивать концовку матча Кубка Европы с мюнхенской "Баварией", заявил защитник петербургского клуба Демонте Харпер.

"Бавария" в среду одержала победу над "Зенитом" в гостевом матче четвертого тура топ-16 Кубка Европы со счетом 80:78. Заключительную четверть "сине-бело-голубые" проиграли со счетом 16:28.

"Мы не можем просто останавливаться в последней четверти так, как это произошло сегодня. Соперник нас наказал за это и победил. Такие концовки должны вытягиваться на зубах, нельзя пенять на расписание или что-то еще, нельзя найти причины случившемуся. Надо было вытягивать концовку. "Бавария" вытянула этот матч, а нам нет оправданий", - сказал Харпер журналистам.