Хохлачев: "Спартак" рассчитывал выйти в плей-офф еще до паузы на ОИ

Хоккеисты московского "Спартака" рассчитывали выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) еще до паузы на Олимпиаду, заявил форвард Александр Хохлачев.

"Спартак" в среду дома обыграл рижское "Динамо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичам в оставшихся двух матчах "регулярки", которые пройдут после паузы на Олимпиаду, достаточно набрать одно очко.

"Мы были фаворитами матча, на нас давило, что мы были обязаны брать три очка. Сыграли здорово, когда 5:2 повели, уже по счету сыграли. Рассчитывали, что еще до паузы в плей-офф выйдем, но обидное поражение от Череповца в овертайме не позволило. Хорошо, что выиграли сейчас у Риги", - сказал Хохлачев журналистам.

"Теперь отдохнем и после паузы будем выходить играть с "Локомотивом" только на победу. Все в наших руках. Со сборной России будет здорово сыграть контрольный матч 4 февраля. Это для них больше игра, главное, чтобы травму никто не получил, и они хорошо к Олимпиаде подготовились", - отметил Хохлачев.