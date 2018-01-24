Итальянская Eni приостановила договор с Роснефтью из-за новых санкций США

Мы вместе с «Роснефтью» начали бурение в Черном море. «Это ситуация, создающая неопределенность», — передала Марчегалья в процессе Всемирного финансового форума в Давосе.

Итальянская Eni прекратила бурение поисково-разведочной скважины на совместном с «Роснефтью» проекте «Западно-Черноморская площадь» в Черном море. Конечно, перед началом бурения мы попросили разрешения у властей США и получили его, и начали бурить эту скважину.

По ее словам, сейчас компания должна понять, что делать. «Это ситуация, создающая неопределенность», — цитирует «Интерфакс» представительницу Eni.

Как проинформировал секретарь русской компании Михаил Леонтьев, «Роснефть» не приостанавливала общее с итальянской Eni бурение разведочной скважины в Черном море. Доклад о вероятных новых санкциях должен быть размещен 29 января.

«Эта скважина попадала под условия уже действующих санкций США, запрещающих бурить на глубинах на шельфе не менее 150 метров».

Зимой 2017 г руководитель «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что компании приступили к бурению разведочной скважины на Западно-Черноморском участке.

Стоит уточнить, что идет речь об участке Черного моря на валу Шатского, который согласно раздела акватории между государствами относился к Российской Федерации. Бурение скважины ведет полупогружная буровая установка Scarabeo-9.