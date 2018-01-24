Касперович не удивлен бронзе Сливко в индивидуальной гонке на ЧЕ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Старший тренер по резерву сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что его не удивила бронза, завоеванная россиянкой Викторией Сливко в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Италии.

В среду Сливко преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах и уступила 55,9 секунды победительнице старта француженке Хлое Шевалье.

"Не могу сказать, что бронзовая медаль Виктории Сливко меня удивила. Она показала свой результат. Вика уходила с последнего рубежа, проигрывая 18 секунд третьему месту, но смогла отставание отыграть. Отмечу, что на последнем круге Вика показала шестой ход – отработала практически в одни ноги с лидерами. В целом женская группа выступила неплохо. Есть медаль, есть заряд на следующие гонки", - сказал Касперович, чьи слова приводит официальный сайт Союза биатлонистов России.

В мужской индивидуальной гонке у россиян лучшим стал Юрий Шопин, с безошибочной стрельбой занявший девятое место.

"В мужской гонке Юрий Шопин хорошо справился со стрельбой, но многовато проиграл ногами. К сожалению, не так много стартов у него было в этом сезоне. Планируем, что Александр Логинов и Евгений Гараничев выступят в спринте и пасьюте. После этапа Кубка мира в Антхольце было решено, что они не выйдут на старт в гонке на 20 км", - сообщил Касперович.