Киев отправит на дно весь Черноморский флот России при одном условии - флотоводец Украины

Об этом заявил Евгений Лупаков, первый замглавы Союза офицеров Украины, а также экс-командующий 14-й дивизией подводных лодок Черноморского флота времен СССР. Заявление прозвучало в эфире телеканала 112, поясняет источник.

В начале января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву принадлежащую ему военную технику из Крыма. Лидер отметил, что состояние ее можно охарактеризовать как "плачевное". В ответ украинский премьер Владимир Гройсман предложил вернуть сам полуостров в состав государства.

"По сути, вся та военная техника и вооружение, которые остались у Украины в Крыму, представляют собой груду металлолома. Ее, вероятно, можно было бы восстановить, однако на это потребуются средства и желание, но ни того, ни другого у Киева нет", — высказался по ситуации Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Как подчеркнул Евгений Лупаков, Украина не нуждается в старых кораблях ВМСУ, которые остались в Крыму после 2014 года.

Для Киева куда важнее иметь всего пять современных подлодок. Тогда он сможет заблокировать Севастополь и потопить прямо на выходе из базы все российские боевые единицы.

"Сегодня не стоит вопрос по морскому бою нашими Военно-Морскими Силами. В случае если бы мы имели сейчас три-пять нормальных подводных лодок, именно современных, то проблема не стояла бы вообще. Они бы просто-напросто перетопили их еще в базе. Забирать этот металлолом нецелесообразно», — заключил Лупаков.