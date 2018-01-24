Коболев: Купить у «Газпрома» 4 млрд кубометров газа — это обязательно и выгодно

НАК «Нафтогаз Украины» обязана закупить не менее 4 миллиардов кубических метров газа у корпорации «Газпром», при этом закупка выгодна с коммерческой точки зрения. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире 5 канала.

«Относительно закупки газа у Газпрома. Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд кубических метров до 5. Примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд кубических метров. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд. Цена является ниже той цены, по которой мы сейчас получаем с европейского направления», — сказал Коболев.

По его словам, покупка у «Газпрома» является выгодным решением.

«Соответственно с точки зрения коммерческой логики, как выполнение решения трибунала, оно является обязательным, также и получение более дешевого ресурса газа, о котором так часто и густо у нас говорят и требуют «давайте, удешевим газ», — это решение о приобретении является как логическим, так и обязательным», — добавил глава «Нафтогаза».

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогаз» планирует закупки у «Газпрома» по «привлекательной цене».

Фото: УНИАН