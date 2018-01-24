Коболев: Невыполнение решения Стокгольма по Газпрому – как выстрел себе в ногу

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире 5 канала сравнил невыполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с корпорацией «Газпром» с «выстрелом себе в ногу».

«Мы полностью аннулировали 56 миллиардов долларов, это аннулирование было не просто так. Потому что суд считает, что в будущем контракт будет выполняться и половина импортных потребностей — это как раз тот баланс между Россией и Европой, линию которого провел суд. К тому же, он пошел нам навстречу, установив цену ниже европейской. Соответственно, не выполнять такое решение с точки зрения коммерческой логики — это фактически выстрел себе в ногу», — сказал Коболев.

Ранее Коболев назвал обязательной и выгодной покупку 4 миллиардов кубометров газа у «Газпрома».

Фото: ТАСС