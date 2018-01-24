Лавров: РФ требует отреагировать на действия столицы Украины по притеснению УПЦ

«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов», — цитирует РИА Новости министра.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором объяснил, что Киев осуществляет регулярные попытки вбить клин «между 2-мя братскими народами».

В своем выступлении на XXVI интернациональных образовательных Рождественских чтениях министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Киев пробует вбить клин между 2-мя народами. — Ведется открытая борьба против русского языка. Продолжаются попытки расколоть церковные общины силами не признанной никем, кроме столицы Украины, так называемой Церкви Киевского патриархата.

«Продолжается попустительство захватам храмов канонической и украинской православной церкви, насилию в отношении верующих», — указал министр. «Пока такой реакции мы в должной мере не увидели», — подчеркнул Лавров.