Это самая стандартная позиция Леши и Лизы, ничего необычного, просто мы взаимозависимы, когда нас разъединили, мы стали апатично существовать, ничего не интересно, острова не играют красками, художник решил не использовать ничего кроме серого цвета, каждый день состоит из пустых, тусклых тонов и красок. Я стараюсь улыбаться, но моя улыбка не более чем натянутая кожа поверх лицевых мышц, мои эмоции как черепаха спрятались в панцырь тоски, лишь ночью, когда я выхожу на связь и вижу ее, я благоухаю и стараюсь сказать максимально больше теплых слов, о том, как скучаю и как жду. Хочу обнимать тебя, хочу жалеть тебя, хочу слушать тебя, хочу оберегать тебя, варить кофе и целовать каждый уголок твоего тела.
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Новости » Шоу-бизнес » Леше Чайчицу ничего не интересно в разлуке с Лизой Триандафилиди
Леше Чайчицу ничего не интересно в разлуке с Лизой Триандафилиди
Добавлено: 24 янв 2018 в 11:37, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 24 янв 2018 в 11:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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