Международная коалиция: уничтожен штаб ИГИЛ в Сирии

Международная коалиция заявила об уничтожении штаб-квартиры боевиков «Исламского государства"в Сирии. Об этом сообщил командир специальных сил антитеррористической коалиции, генерал-майор армии США Джеймс Джеррард передает ВВС.

В результате бомбардировки коалиции были уничтожены штаб-квартира и командный центр боевиков ИГИЛ возле города Аль-Шафах в Сирии.

Генерал также сообщил, что в результате прицельных авиаударов 20 января погибли от 145 до 150 боевиков ИГИЛ,

Боевики ИГИЛ уже потеряли 98% территории, захваченной в Ираке и Сирии в 2014 году.