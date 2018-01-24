Минтранс: рейсы между Москвой и Каиром возобновятся во 2-ой половине февраля

«Что касается восстановления чартерных авиарейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, мы условились с российскими коллегами в середине весны этого года начать соответствующие переговоры». По утверждению министра, рейсы из столицы в Каир могут восстановить в середине — 2-ой половине февраля. И такая работа уже ведется. «С данной целью в Египет приедут русские эксперты», — проинформировал он.

Дипломат не поведал о сроках восстановления полетов.

Он разъяснил, что начнутся только регулярные рейсы между Москвой и Каиром.

Переговоры по открытию чартерных перевозок, в том числе в курортные города Египта, возобновятся весной 2018 года.

Соколов и руководитель минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря прошедшего года в столице РФ подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, нужный для открытия полетов между странами. Предпосылкой авиакатастрофы, по последним достоверным сведениям ФСБ РФ, стал теракт.

«Москва — Каир — постоянное авиасообщение». Лично говорил об этом с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.