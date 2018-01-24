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» » Мирослава Дума прокомментировала обвинения в гомофобии и расизме: "Я потрясена, как и все"

Мирослава Дума прокомментировала обвинения в гомофобии и расизме: "Я потрясена, как и все"


Добавлено: 24 янв 2018 в 23:37, Категория: Шоу-бизнес
Мирослава Дума прокомментировала обвинения в гомофобии и расизме: "Я потрясена, как и все"

Мирослава Дума

Мирослава Дума опубликовала на своей странице в Instagram ответ на скандал, разразившийся во время Недели высокой моды в Париже. Напомним, накануне показа Ulyana Sergeenko Мирослава поделилась в соцсети фотографией приглашения на него – на пригласительном от Ульяны Сергеенко была фраза To my niggas in Paris, что можно перевести как "Моим ниггерам в Париже". Использование цитаты из песни Канье Уэста в ироничном контексте оскорбило многих, в том числе Наоми Кэмпбелл.

Чуть позже немецкий стилист Марк Геринг и другие вспомнили комментарии Мирославы о модели-трансгендере Андрее Пежиче и блогере из США Брайанбое, который ходит в женской одежде. В 2012 году Дума, занимавшая пост главного редактора Buro 24/7, ответила в ходе одной из конференций, что не планирует публиковать новости о названных персонах. А сегодня вслед за обвинениями в расизме в адрес российского предпринимателя посыпались обвинения в гомофобии. В Instagram Мирослава выразила свое отношение к происходящему.

Мирослава Дума

Мне очень стыдно за свои комментарии 2012 года. Честно говоря, я потрясена, как и все, кто сегодня просматривает эту запись и понимает, насколько оскорбительными и вредными были мои действия, – отозвалась она о своем комментарии 2012 года.

Она напомнила, что мир не стоит на месте, поэтому перемены происходят повсюду, в том числе в сознании людей.

Сейчас я уже не тот человек, каким была шесть лет назад… Я глубоко уважаю людей любого происхождения и верю в равенство для всех – вне зависимости от этнической принадлежности, гендерной идентичности, религии или сексуальной ориентации. Искренне надеюсь, что общественные дискуссии вокруг меня помогут раз и навсегда искоренить дискриминацию… Теперь я лучше, чем когда-либо, понимаю, что должна быть примером для людей, которые смотрят на меня. Я хочу извиниться перед людьми и сообществами, которых оскорбила… Не жду мгновенного прощения и знаю, что мои действия должны быть значительнее слов в соцсети. Обещаю приложить все усилия, чтобы вернуть доверие и уважение людей, – написала Мирослава в Instagram.



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Добавлено: 24 янв 2018 в 23:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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