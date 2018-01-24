На Киевщине из-за взрыва разрушены 4 квартиры, есть жертвы

В селе Новоселки Киевской области в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв газа с последующим горением.

В ГосЧС сообщают: «В результате взрыва погиб 1 человек и 2 человека госпитализированы в больницу. В четырех квартирах от взрыва разрушены стены и перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям».

По данным ведомства, в 07:10 пожар был ликвидирован. Сейчас продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.

Отмечается, что к работам привлечены 17 единиц техники и 61 человек, в том числе от ГосЧС 12 единиц техники и 56 человек личного состава.

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