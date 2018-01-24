На юге Одесской области электростолбы поломало как спички

Как говорилось, без энергоснабжения по состоянию на 12:00 воскресенья оставались 288 населенных пунктов в 5-ти областях государства Украины, в т. ч. в Одесской области — 198.

В Одесской области в результате непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач, сказала pr-служба Одесской обладминистрации ссылаясь на руководителя ОГА Максима Степанова. — Для восстановления работы опор в области дополнительно привлечены аварийные бригады из 3-х областей: Киевской, Черкасской и Кировоградской. Как информирует replyua.net, об этом поведал в интервью репортерам глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Об этом проинформировал председатель Одесской областной национальной администрации Максим Степанов. Над возобновлением энергоснабжения работают 94 аварийные бригады и 148 единиц техники.

Нестабильной остается ситуация в Измаиле.

«Синоптики уже назвали стихию 18 января суровой той, что царила в 2000-ом». После проведения необходимых мероприятий электропитание города было восстановлено, — написал Абрамченко в Фейсбуке.

Измаил получает энергоснабжение по резервной линии по временной схеме.

«График — „плавающий“ и зависит от увеличения нагрузки в определенном районе», — констатирует городской голова. «Продолжаются работы на линии между подстанцией Измаил-110 кВ и Выставка-35 кВ с целью смягчить ограничения по подаче электрической энергии в город».