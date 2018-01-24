Не картофелем единым: сыроделы вывели Брянщину в лидеры

В Брянской области в 2014 году на 4,3 тысячи тонн произвели больше сыра, чем в 2016-м.

В прошлом году производство данного ценного молочного продукта в Брянской области было увеличено на 4,3 тыс. тонн. При всем этом продукция брянских сыроделов высочайшего качества и не уступает европейским продуктам.

Специалисты отмечают, что производство данной продукции в регионе развивается благодаря тому, что на Брянщине последовательно реализуют «стратегические инициативы государства по импортозамещению, развитию производств и предпосылок к развитию экспорта». Одним из лидеров является ТнВ «Сыр Стародубский» — владелец четырех золотых наград на «Золотой осени-2017», отмечается в пресс-релизе. Из них сыра — 423,6 тыс. тонн, что на 5,2% больше соответствующего периода 2016 года. Индустриальные достижения данного учреждения удачно дополняют ОАО «Брянский гормолзавод» и ОАО «Брянский молочный комбинат».

По имеющейся последней информации Министерства сельского хозяйства РФ, за 11 месяцев 2017 года российские сыроделы произвели не менее 603 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 8,5% больше, чем за подобный период 2014-го (556 тыс. тонн).