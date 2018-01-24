Неутешительная статистика: почти половина безработных в Украине – с высшим образованием

В Украине 45% безработных имеют высшее образования. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.По его словам, ситуация в крупных городах еще более удручающая. Так, в Харькове, Киеве и Запорожье процент безработных с высшим образованием превышает 80%. Таким образом, в Украине существует высокий спрос на рабочие профессии, а вакансии для людей с высшим образованием — отсутствуют.Он добавил, что большинство украинских учеников после общеобразовательных школ (порядка 80%) после окончания обучения идут учиться в вузы, и только 20% — в техникумы и колледжи.