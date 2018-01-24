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Невероятное событие в президентской гонке в России: обнародованы предложения о новом государственном управлении


Добавлено: 24 янв 2018 в 10:35, Категория: Политика
Невероятное событие в президентской гонке в России: обнародованы предложения о новом государственном управлении

Национальным экспертно-аналитическим и правовым центром «ОРИОН» во главе с Президентом Кривошеевым В.А. разработаны каноны нового государственного вероисповедания России, направленные на существенное повышение эффективности государственного управления и мощи страны. Её суть - активное вовлечение в деятельность властных структур основных традиционных религиозных конфессий, сохраняющихся на протяжении длительного времени на территории России – христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Эта концепция предполагает возврат страны к тем истокам взаимодействия государства и церкви, которые существовали в России до 1917 года и, в изложенном системном программном ракурсе, в новой России никогда и никем не озвучивались.
 
Фактически объявляется, что человек, его права и свободы в нерасторжимом единении с реализацией принципа справедливости, при необходимом обеспечении обороны и безопасности страны и неукоснительном соблюдении принципа доверия и равноправия во взаимоотношениях с Западом и Востоком должны быть высшей ценностью государства, и именно это должно определять смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, и обеспечиваться правосудием.
 
Данным программным документом, в котором религиозные каноны пронизывают всё его содержание, охвачен практически весь круг вопросов развития России с конкретными предложениями – от национальной идеи, от статуса и полномочий Государственного совета, Конституционного и Верховного судов, от реформирования в стране системы сдержек и противовесов, включая реформу федеральных округов, банковской и судебной систем, деятельности Генеральной прокуратуры и в целом правоохранительной системы, до разработки и внедрения с конкретными предложениями новой экономической политики – НЭП, затрагивающей всю бизнес-модель функционирования экономики и промышленности страны, в том числе поэтапное возвращение юрисдикции России над основными отраслями промышленности.
 
Фактически в этом документе речь идёт о замене нынешней либерально-демократической модели развития государства, навязанной России в 90-е годы иностранными советниками с ориентацией на западные ценности и как будто специально опутавших Россию цепями, на новый стратегический путь развития страны с опорой прежде всего на внутренние ресурсы государства и его могучий интеллектуальный потенциал, на новую стратегию деятельности Правительства РФ и ЦБ РФ, с безусловным освобождением государственных структур от одиозных фигур. Это, конечно, вызов для нынешней российской власти – законодательной, исполнительной и судебной, от которых зависит могущество государства и общественная справедливость.
 
По оценке Национального центра «ОРИОН», именно такой подход к развитию России, вовлечение религии в механизмы принятия государственных решений позволит ей подняться в современных условиях на принципиально новый уровень своего могущества, добиться годового роста ВВП не менее чем на 5-6%, стать своего рода знамением и светочем для других стран в создании более совершенного, справедливого и человечного многополярного мироустройства на Земле, отрицающего какие-либо притязания кого-либо на мировое господство, отвергающего политический и экономический государственный терроризм и экстремизм в мире.
 
Новое государственное вероисповедание России безусловно направлено на широкую поддержку государственной политики Президента России, поэтому этот документ представлен в предвыборный штаб В.В.Путина для его реализации. Однако цель его разработки и выбор времени его обнародования существенно шире – добиться реального изменения внутренней политики государства в пользу обеспечения национальных интересов страны и коренного повышения благосостояния российского народа. Как отражено в последнем тезисе данного имеющего «взрывную силу» программного документа – «Будущее величие России состоит именно в этом, и её никому и никогда не удастся поставить на колени!».
 
Полный текст документа опубликован на сайте Национального центра «ОРИОН» https://www.nc-orion.com/ (вкладка «Программа»).













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Добавлено: 24 янв 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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