Новые ученические автобусы выполнили первые рейсы в Псковской области

Граждане Псковского района интересуются, на каком ученическом маршруте будет использоваться новый автобус Volgabus. Как сказали Псковской Ленте Новостей в пресс-центре областной администрации, транспорт уже работает в Себежском, Пыталовском, Бежаницком, Островском, Порховском, Псковском и Дновском районах. Как поведали в региональной администрации, ранее до этого приходилось ездить на старом транспорте 2004-2007 года выпуска. Расписание автобусов строго подстроено под расписание школьных занятий. В 8-ми новых автобусах будут ремни безопасности, улучшенные стеллажи для размещения школьных рюкзаков и низкие ступеньки.

В Псковской области вышли на маршруты новые автобусы, которые развозят учащихся и работников сельских школ. Валютные средства на обновление транспортной инфраструктуры были выделены из резервного фонда руководства РФ.

В актуальных на сегодняшний день автобусах есть система ГЛОНАСС, умышленно снабженные сиденья и ниши для рюкзаков.