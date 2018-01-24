«Обходные пути» для содомитов

Начало 2018 года ознаменовалось масштабным наступлением на традиционные российские ценности буквально по всем фронтам. Пока в правительстве придумывают новые ювенальные мероприятия в рамках «Десятилетия детства», аппарат детской омбудсвумен предлагает учредить ювенальные суды, а Минздрав с Минобнауки внедряют уроки секспросвета под предлогом борьбы со СПИДом, новая атака на институт семьи и брака началась со стороны законодателей. Сенатор Антон Беляков, известный как один из авторов законопроекта «О противодействии семейно-бытовому насилию», годами продвигаемого гомосексуально-педофильским лобби и ювенальщиками всех мастей, «порадовал» россиян идеей приравнять гражданское сожительство к официальному браку, введя в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения».

Беляков предлагает фактически считать браком совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет, а при наличии общего ребенка этот срок сокращается до двух лет. Ныне семейное и гражданское законодательство РФ никак не регулируют неофициальные отношения, и сенатора очень беспокоит этот «пробел», ведь в столь любимой им «Цеевропе», на опыт которой он ссылается, дела давно обстоят иначе.

«Во многих странах пары не считают "штамп в паспорте" необходимым условием для создания полноценной семьи. Такие гражданские отношения — это новый институт, который должен быть признан таковым и подлежать защите со стороны государства. Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального», — сослался Беляков на какой-то мутный социологический опыт, добавив при этом, что внебрачное сожительство надо узаконить и защитить по примеру Швеции, Нидерландов, Норвегии, Франции и Германии.

Предложение сенатора понятно, однако в нем присутствует «пикантная» недосказанность. В приведенных им в пример европейских странах, как и во всем «цивилизованном», свободном от нравственных предрассудков западном мире, такие признаваемые государством отношения называются «институтом гражданского партнерства». Гражданское партнерство — это, прежде всего, способ узаконения отношений двух людей, не имеющих возможности зарегистрировать законный брак. Абсолютно во всех справочниках и сетевых ресурсах, начиная с популярной в народе «Википедии», тема гражданских союзов подается совместно с однополыми браками, однополыми отношениями и их признанием государством.

Приводим краткую справку, из которой предельно ясно, какие задачи ставит господин Беляков своей законодательной инициативой:

«В различных странах категории лиц, имеющих право на заключение гражданских партнерств, могут отличаться. Изначально право на заключение гражданского партнерства предоставлялось только лишь однополым парам. В этом случае гражданские партнерства являются параллельным социальным институтом, созданным специально для однополых пар, не имеющих по закону права заключить брак. Во многих странах, легализовавших однополые браки, гражданские партнерства для однополых пар были промежуточной ступенью к брачному равноправию. После открытия доступа к браку для однополых пар заключение гражданских партнёрств обычно прекращается, а уже ранее заключенные союзы могут быть преобразованы в браки.

Во второй группе стран гражданские партнерства доступны как однополым, так и разнополым парам. При этом разнополой паре предоставляется выбор между заключением брака и регистрацией гражданского союза, обычно являющегося в правовом смысле облегченной альтернативой браку. Однополые же пары в этих странах могут либо иметь, либо не иметь юридической возможности заключения брака. Поэтому они либо имеют возможность выбора между браком и партнерством, либо могут заключать лишь партнерства, но не браки», — сообщает нам «Википедия».

Как видим, в обоих вариантах узаконение гражданских союзов призвано предоставить извращенцам гарантируемые государством права: имущественные, наследственные и др. Естественно, господин Беляков не может не знать о крайне негативном отношении к ЛГБТ-тематике большинства россиян, а потому продвигает эти идеи под предлогом «поддержки» мужчин и женщин, давно проживающих вместе неофициально. К чему это приведет в конечном итоге, видно на примере тех же скандинавских стран, Германии, Великобритании, где гражданские партнерства и прочие признаваемые государством союзы доступны исключительно для гомосексуалистов. А с признанием брака содомитов этот «институт» зачастую просто ликвидируется за ненадобностью — ведь он уже исполнил свою главную функцию.

Обосновывая свою инициативу, г-н Беляков в эфире федерального канала упирал на то, что закон о признании фактических отношений защитит детей при разводе — но при этом почему-то «забыл» упомянуть, что при разводе дети у нас и так защищены в праве на получение алиментов вне зависимости от того, зарегистрирован был брак или нет. На самом деле, конечно, главной целью инициативы Белякова является девальвация регистрации брака.

Сенатор Беляков ранее прославился как автор и лоббист целого ряда антисемейных начинаний. В частности, он выступил соавтором скандального законопроекта о семейно-бытовом насилии, фактически запрещающем воспитание детей и изменяющем принципы отношений между мужем и женой. Сейчас этот законопроект, принятие которого родительским организациям с большим трудом удалось остановить в прошлом году, снова достали из нафталина, и пытаются включить в повестку Думы (юридический анализ законопроекта на сайте ОУЗС).

Кроме того, г-н Беляков активно выступал в поддержу суррогатного материнства (для вида говоря о его временном запрете — чтобы полноценно проработать механизмы регулирования), боролся за оптимизацию согласий на трансплантологию органов, и горячо поддерживал «закон о шлепках».

Инициатива Белякова тут же нашла горячий отклик в аппарате Уполномоченной по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой. Некая адвокат Сталина Гуревич, ранее по «случайному совпадению» предложившая на заседании Совета при Уполномоченной ввести в России ювенальные суды, так прокомментировала инициативу Белякова:

«С принятием этого закона может начать решаться вопрос признания браков людей нетрадиционной ориентации. И, хотя у нас в России гей-пропаганда запрещена, я считаю, что эти люди тоже должны быть защищены. Возможно, законодатели закрепят термин "домашнее партнерство". Именно под это определение могут попадать люди нетрадиционной ориентации, живущие вместе. Тогда юридические последствия таких взаимоотношений тоже решатся», — приводит «МК» слова Гуревич.

Атака лоббистов педерастии происходит не только в России, но и в других странах Восточной Европы — просто новые цеевропейцы, в отличии от Белякова и ему подобных, не стесняются называть вещи своими именами и прикрываться интересами детей. Например, в прошлом году на Украине состоялась презентация аналогичного проекта закона о «гражданском партнерстве», разработанного аналитической группой с «милым» названием «Левиафан» совместно с безработной нардепом Екатериной Лукьяновой (ярой ЛГБТ-активисткой, сторонницей теории «гендера» и проч.).

«Это очень важный законопроект для ЛГБТ-сообщества, ведь он может решить многие имущественные права однополых пар», — отметила Лукьянова.

«Западные партнеры» уже обязали официальный Киев рассмотреть данную инициативу в Верховной Раде в обязательном порядке, так что, если мы все вместе не остановим беляковых и скворцовых с их друзьями элтонами джонами , в 2018 году парламенты России и Украины будут отрабатывать идентичные законопроекты, на радость содомитам.

А сенатору Белякову — пока он еще является российским госслужащим — не мешало бы прекратить рассуждать о европейских «новых институтах», продвигаемых педерастами, а вспомнить о Концепции государственной семейной политики РФ на период до 2025 года, утвержденной Правительством. Никакого узаконения блуда в виде «гражданских союзов» и «фактических браков» она не подразумевает. Напротив, в ней идет речь о всесторонней господдержке института традиционной семьи и брака как союза мужчины и женщины:

«Государственная семейная политика — система целей, задач, принципов, приоритетов и мер, направленных на укрепление, развитие и защиту института семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества и стратегии развития России. Основные направления государственной семейной политики Российской Федерации: укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей, улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми, защита семьи, в том числе от незаконного вмешательства в семейную жизнь, и оказание ей содействия в осуществлении ее основных функций и на этой основе повышение уровня семейного благополучия;

К традиционным семейным ценностям в рамках настоящей Концепции относятся ценности брака, понимаемого исключительно как союз мужчины и женщины, основанный на регистрации в органах государственной регистрации актов гражданского состояния или совершаемый в соответствии с религиозными традициями, составляющими неотъемлемую часть исторического наследия народов России…».

Остается надеяться, что, помимо возмущения патриотической общественности, родительских организаций, инициатива Белякова будет купирована на ранней стадии его же коллегами-законодателями. Во всяком случае, ряд депутатов и сенаторов уже успели негативно высказаться по этому поводу. Среди них, что удивительно, — даже ярая защитница закона «о шлепках», известная ювенальщица Валентина Петренко и лоббистка законопроекта о криминализации «семейного насилия» Оксана Пушкина. Но расслабляться нам пока еще рановато — как известно, содомиты умеют использовать «обходные пути» для своего количественного «размножения».