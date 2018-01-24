Один из регионов РФ может присоединиться к Украине

Проблема временно оккупированных пророссийскими боевиками районов Донецкой и Луганской областей Украины быстро решится после того, как Украина совершит экономический прорыв. Так считает политик Михаил Саакашвили.По словам экс-губернатора Одесской области, проблема оккупированных территорий Донбасса решается не через военное противостояние, а через быстрое экономическое развитие Украины.«Когда в Украине будут лучшие школы, ВУЗы, медицина, а также органы соцзащиты, то Донбасс быстро сам вернется домой, еще и Ростовская область России попросится в состав Украины», – заявил политик.