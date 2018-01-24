Около 7-ми километров выделенных полос появится в ВАО за два года

Как сообщается, выделенные полосы помогут улучшить работу городского транспорта минимум на 15%. Информацию об этом сообщили во вторник в пресс-службу московского департамента транспорта. Кроме того, около одного километра выделенных полос будут обустроены на Большой Черкизовской улице на участке от Халтуринской улицы до станции метро «Преображенская площадь». Как проинформировали в пресс-центре Департамента транспорта столицы, таким образом, их протяжённость в городе превысит 329 километров.

Как проинформировали «РГ» в пресс-центре столичного департамента транспорта, полосы ускорят 198 маршрутов.

«После их запуска в столице будут работать не менее 329 км полос с приоритетным движением социального транспорта и такси», — говорится в заявлении. Так они сократят время в пути и дозволят не менее точно спланировать маршрут. На текущий момент в столице действуют 43 выделенные полосы, их общая протяженность приближается к 300 км.

В ближайшие два года в столице России запланирована организация новых выделенных полос общей протяженностью не менее 42 километров.

Профессионалы отмечают, что полоска на дороге в среднем увеличивает скорость автобуса либо троллейбуса на 15%, а количество аварий уменьшается на 15-25%. Их общая протяженность составляет 287,01 километра.

Отмечается, что ввод новых полос будет проведен на протяжении 2018-2019 годов. Также данными полосами могут пользоваться не только лишь публичный транспорт, однако и такси и авто служб. Также 16,1 км выделенки оборудуют по автодороги Минская улица — Ломоносовский проспект — Нахимовский проспект — Коломенский проезд — улица Новинки.