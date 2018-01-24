Около тысячи балашихинцев проголосовали за ремонт дорог на «Доброделе»

На портале «Добродел» в разделе «дороги» https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/ проходит голосование по включению участков в ремонт на текущий 2018-й год. Дороги, о которых в первую очередь писали юзеры, и выставлены в данный момент на голосование. Голосование на проекте по ремонту и благоустройству дорог Подмосковья в 2018-ом году на портале «Добродел» продолжается. Об этом проинформировал руководитель Рузского городского округа Максим Тарханов на собственной странице в Инстаграм.

По его словам, всего в голосовании на портале «Добродел» участвуют 24 дороги Балашихи. Ранее эти участки дорог не набрали нужного количества откликов граждан в процессе народного интернет-голосования, однако в настоящее время его победители имеют все шансы попасть в дополнительный план ремонта текущего года. Приём заявок и пожеланий завершится 1 февраля. Получившие самую большую поддержку и минувшие анализ профессионалов, будут отремонтированы в текущем году.

— Граждане направляли свои пожелания не только лишь по ремонту региональных и муниципальных дорог, однако и по переводу дороги из грунтовой в асфальтобетонную, ликвидации пробок и строительству тротуаров.