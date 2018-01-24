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Опасный и голодный волк замечен на Софийской улице в Петербурге


Добавлено: 24 янв 2018 в 11:13, Категория: Политика
Опасный и голодный волк замечен на Софийской улице в Петербурге

Граждане Северной столицы проинформировали в экстренные службы о волке, который пытался найти пищу на дорогах города.

По утверждению пользователей, дикое животное увидели неподалеку от заправочной станции, расположенной на юге Петербурга на Софийской улице. Дикое животное находилось на Софийской улице во Фрунзенском районе. Свидетели сняли видео, как хищник ходит по одной из автозаправок на Софийской улице.

На кадрах видно, что волк ищет пищу на заснеженной улице.

Волк немного прихрамывает. Предположительно, выйти к людям его заставила травма лапы.

Автор видео, приславшая его в редакцию 5-ого канала, пояснила, что не смогла не покормить дикое животное.

Стоит обозначить, что волки крайне редко выходят к людям. Хищников в крупном городе встретить фактически нереально, так как они крайне редко выходят на контакт с людьми.



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Добавлено: 24 янв 2018 в 11:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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