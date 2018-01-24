Парубий рассказал, как Жириновский угрожал ему расправой

С начала российской агрессии в феврале-марте 2014 года тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий провел беседу с депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским.

Н судебном заседании по делу о государственной измене Януковича Парубий отметил: «Один только разговор я имел — с Владимиром Жириновским. Он позвонил мне в кабинет. Я взял трубку. Во время разговора от него звучали угрозы. В том числе и о введении войск на материковую часть Украины в случае, если Украина будет проводить активную политику по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Это был набор угроз, которые трудно передать. Они были очень эмоциональные, хаотичные.

Ключевым аспектом было персональное обвинение: если Украина будет организовывать защиту своего государства, то против меня будут возбуждены уголовные дела и совершены действия, которые будут угрожать моей жизни».

При этом точную дату разговора глава парламента припомнить не смог. Тем не менее он отметил, что в то время в кабинете были журналисты, зафиксировавшие разговор на видео.