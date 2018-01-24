Первым собеседником Порошенко в Давосе стал премьер Израиля

Во время поездки в Давос (Швейцария) у президента Украины Пётра Порошенко состоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в социальная сеть Facebook проинформировал секретарь руководителя государства Святослав Цеголко. «Лидеры 2-х стран подтвердили готовность закончить переговоры касаемо зоны свободной торговли», — написал он.

Позже сам Порошенко поведал о собственной встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По утверждению Порошенко, Украина и Израиль согласились активизировать экономическое сотрудничество.

При всем этом глава Украинского государства акцентировал внимание Нетаньяху, что в 2018 г. отмечается 85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов.

Порошенко снова пригласил Нетаньяху приехать в Украинское государство с официальным визитом и поблагодарил его за поддержку Израилем резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму к началу зимы минувшего 2017 г. «Было приятно обозначить позитивную динамику развития украинско-израильского политического диалога», — подчеркнул президент.

В виду интернационального дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в Украинском государстве и всем мире, Порошенко выразил солидарность с почтением памяти жертв данной страшной трагедии.