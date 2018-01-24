Поцелуй вместо премии: Путин озадачил рабочего странным ответом

В российской Уфе президент РФ Владимир Путин пообщался с рабочими на «Объединенной двигателестроительной корпорации».

Так, в ходе визита он рассказывал о анализе производства и его диверсификации и отметил: «У вас это происходит, но небольшими темпами».

При этом один из рабочих в ходе визита задал вопрос о возвращении практики награждения трудовых коллективов государством, на что Путин заявил: «Давайте я вас просто расцелую».

Также, он отметил, что подобную практику отменили еще в советское время из-за отсутствия роста производительности, но сохранили индивидуальные награждения. Трудовым коллективам же остались поощрения типа благодарностей и грамот от президента России.