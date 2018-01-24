Порошенко встретился с главой МВФ Лагард

Сегодня в Давосе проходит встреча президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил: «Начались переговоры президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард».

Отмечается, что ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс предположил, что Лагард и Порошенко обсудят прогресс страны в выполнении программы EFF.

Он подчеркнул: «Да, они планируют встречу в Давосе. О чем будет разговор — это предмет их договоренности. Я допускаю, что они будут обсуждать ход и перспективы реформ в Украине, в частности, те из них, которые позволят завершить очередной пересмотр программы (EFF)».