Порядок управления домами менее чем с 30 квартирами могут изменить

Порядок заключения договоров управления многоквартирными домами (МКД), количество квартир в которых не превышает 30, может быть изменён. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В настоящее время порядок выбора способа управления МКД регламентируется статьёй 161 Жилищного кодекса. В части 4 статьи указано, что если в течение года собственники помещений дома не выбрали способ управления или не реализовали принятое ранее решение, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс на право управления МКД.

Также конкурс проводится, если до окончания срока договора управления домом, заключённого по итогам открытого конкурса, собственники помещений не выбрали иной способ управления.

В законопроекте предлагается обязать орган местного самоуправления проводить открытый конкурс на право оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, если число квартир в нём не превышает 30, а по итогам предыдущих конкурсов не удалось заключить договор управления МКД. Читайте по теме

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Если договор по содержанию и ремонту общего имущества МКД будет заключён, собственники жилых помещений будут самостоятельно заключать договоры на коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, газ, электричество и т.д.). Вывоз бытовых отходов возьмёт на себя региональный оператор по обращению с ТБО, с которым также нужно будет заключать индивидуальные договоры.

Автор законопроекта, член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Шрейдер отмечает, что управляющие компании крайне неохотно берутся за управление домами с 30 квартирами и менее.

«Проведение конкурсов по отбору управляющих организаций для управления указанными многоквартирными домами не приводит к заключению договоров управления», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам парламентария, это связано с высоким износом таких домов, что значительно увеличивает стоимость их обслуживания. К тому же, в МКД с менее чем 30 квартирами проживают в основном малообеспеченные граждане, что делает для управляющих компаний такие дома непривлекательными.

В то же время, отмечает Шрейдер, за неисполнение обязанностей по управлению домами предусмотрены суровые штрафы, которые дополнительно отталкивают бизнес от МКД с высоким износом: поскольку их содержание не является дешёвым, работы часто не проводятся вовсе.

«Низкие тарифы, неудовлетворительное состояние данных многоквартирных домов не позволяют содержать их в нормальном эксплуатационном состоянии, в результате чего увеличивается количество жалоб жителей», — отмечается в пояснительной записке.

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