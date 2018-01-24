Появились первые кадры интерьера БМП К-17 на платформе «Бумеранг»

Первые фотографии, на которых видна внутренняя часть многообещающей русской колесной платформы «Бумеранг», появились в глобальной паутине.

Напомним, что «Военно-промышленная компания» является разработчиком линейки бронеавтомобилей «Тигр» и крупнейшим поставщиком колёсных бронетранспортёров.

На снимках показан БМП К-17, который был создан на основе «Бумеранга». Внутри платформы имеются особые кресла, способные снизить последствия взрыва мин и фугасов, и мониторы, позволяющие управлять вооружением.

Нижегородская бронетехника принимала участие в праздничных парадах на Красной площади, а еще презентовалась на международном консилиуме «Армия-2017».

Также на фотографиях видны мониторы, через которые можно управлять вооружением БМП. Не менее обстоятельно об неповторимых машинах скажут в следующем выходе передачи «Военная приемка» канала «Звезда», посвященном «унифицированной колесной бронированной платформе „Бумеранг“».

Бронемашина получила универсальный боевой модуль «Бумеранг-БМ», управление которым может осуществляться дистанционно.