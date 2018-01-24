Правительство расширило список «секретных» услуг для госструктур

Российский кабмин внес дополнения в список финансовых услуг, о которых не обязаны отчитываться государственные ведомства. В него вошли банковские и страховые услуги, а также услуги по предоставлению займов, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение еще 20 января, но опубликовано оно было накануне, 23 января.

В документе уточняется, что эта мера носит временный характер (будет действовать до 1 июля), и сведения об упомянутых услугах «не составляют гостайну, однако и не должны быть размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того, государственным ведомствам не нужно будет раскрывать данные «при закупках услуг по предоставлению займов, поручительств и услуг по финансовой аренде (лизинг, сублизинг)».

Ранее кабмин — также до 1 июля — перевел в закрытый режим все закупки для министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, внеся сведения о них в раздел государственной тайны и сославшись на необходимость предпринимать подобные меры из-за действия антироссийских санкций.

Срок действия постановлений именно до 1 июля объясняется тем, что как раз в первом полугодии проводится размещение гособоронзаказа на следующий год.