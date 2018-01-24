Президент РФ Владимир Путин посетил в Уфе ОДК-УМПО

Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший производитель авиационных моторов в РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил ПАО «Объединённая двигателестроительная компания - Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Предприятие также является головным производителем многообещающего мотора для истребителя 5-ого поколения Су-57 и мотора ПД-14 для самолета МС-21.

Один из рабочих спросил русского лидера, нельзя ли вернуть практику награждения государством передовых предприятий. Как передает Интерфакс, он подчеркнул, что после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден, мощности оборонных предприятий должен максимально занять выпуск гражданской продукции. В фирме работают не менее 24 тыс. человек. Президент подчеркнул, что в настоящее время реализуется ряд масштабных программ по модернизации электроэнергетики, развитию цифровой экономики, оснащению актуальным для нашего времени оборудованием медицинских учреждений, и предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким проектам.