Припять закрыли для туристов из-за стрельбы правоохранителей

Сегодня город Припять неожиданно закрыли для туристов.

Директор компании Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко сообщил, что Припять закрыли для туристов без каких-либо предупреждений. Он добавил: «В Припяти сегодня туристические группы встретили большое количество полиции. Учения. Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину. Информация от гидов, которые выехали с гостями страны в тур в Чернобыльскую зону. Похоже, история повторяется. Опять теряем лицо в международных масштабах».

Представитель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Ирина Чередниченко отметила, что туризм в ЧЗО запрещен и администрация зоны отчуждения не несет ответственности за внеплановые учения Нацгвардии.