Против коллекторов будут вести административные расследования

В Госдуму внесён законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд», — говорится в документе.

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Это позволит проводить более тщательное расследование факта административного правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного его рассмотрения в суде. Кроме того, снизится количество отменённых или прекращённых дел по административным правонарушениям, а также будут созданы дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начнут плановые проверки коллекторов с 2018 года. Разработанные территориальными органами ФССП планы проведения проверок юридических лиц, занимающихся возвратом просроченных задолженностей, войдут в ежегодный план проверок, формируемый Генпрокуратурой России.

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