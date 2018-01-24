Путин и руководитель Башкирии обсудили социально-экономическое развитие региона

Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

«Все поставленные задачи выполнены», — объявил Хамитов.

Он добавил, что среди обсуждаемых тем были также исполненье майских указов и разные нюансы, связанные с развитием нефтехимического комплекса в регионе. «С точки зрения финансовых результатов все у нас сложилось довольно неплохо».

Руководитель Башкирии проинформировал, что заработная плата в республике в среднем подросла на 3,4%, в числе отраслей-лидеров он назвал сельское хозяйство.

По его словам, в самом начале встречи Владимир Путин попросил руководителя Башкирии доложить об основных показателях развития республики. «Рост доходов, прибыль выросла».

Официальный уполномоченный Кремля напомнил, что в регионе было создано Министерство семьи, чтобы предметно заниматься вопросами демографии и рождаемости. Среди обсуждаемых тем, по утверждению Пескова, также было осуществление майских указов и разнообразные нюансы, связанные с развитием нефтехимического комплекса.