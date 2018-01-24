Путин обещал поразмыслить о возврате советской практики награждения учреждений

Владимир Путин, президент РФ, пообещал расцеловать сотрудника Уфимского мотостроительного производственного объединения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 24 января, во время рабочей поездки пообщался с сотрудниками публичного акционерного общества «Объединённой двигателестроительной корпорации» в столице Бурятии Уфе.

Президент объяснил, что эту практику отменили еще в советское время из-за отсутствия роста производительности, однако сохранили личные награждения.

«Я вас просто расцелую», -- проинформировал президент и обнял создателя вопроса.

Как подчеркнул русский лидер, практика награждения за достижения и личные заслуги любого определенного человека в государстве продолжается.

Президент добавил, что похожая практика была отменена в 1988-ом, так как анализ продемонстрировал, что награждение коллективов не увеличивает работоспособность труда.

В то же время Путин напомнил, что признательности президента и грамоты вручаются отличившимся трудовым коллективам и в наше время, и обещал поразмыслить о том, есть ли смысл возвращаться к советской практике поощрения коллективов. На текущий момент трудовым коллективам вручают грамоты и признательности президента.