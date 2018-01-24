Режиссер «Смерти Сталина» надеется, что фильм покажут в России

Режиссер фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал запрет на выдачу прокатного удостоверения для картины в России.

По словам Ианнуччи, он надеется на то, что фильм все же выйдет на экраны в России. Издание Guardian цитирует режиссера, который заявил, что все русские, которые на данный момент видели фильм, говорят, что им он понравился, а вся картина правдивая и смешная.

Ранее российское министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на фильм, он должен был выйти на экраны 25 января. Позже ситуацию с фильмом прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.