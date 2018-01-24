Россия проводит в оккупированном Крыму военные учения

В аннексированном Крыму военные РФ проводят военные учения армейского корпуса Черноморского флота.

В сообщении Минобороны РФ сообщили: «В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров „Раптор“ и „Грачонок“, в ходе которого отработаны вопросы по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки».

Так, российские военные проводят расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометные подразделения отработают действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций. По данным ведомства, учения проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.