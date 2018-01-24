Руководитель ЦРУ: Через несколько месяцев КНДР будет способна нанести удар по США

««Об этом объявил в начале рабочей недели в интервью телекомпании CBS руководитель Центрального разведывательного управления Майкл Помпео отвечая на вопрос, когда «[лидер КНДР] Ким Чен Ын будет способен нанести ядерный удар по континентальной части США». «На данный момент мы проводим довольно рискованные подпольные операции, направленные на срыв северокорейской ядерной программы», — объявил глава ЦРУ. Ведущий напомнил, что Помпео говорил то же самое несколько месяцев назад.

При этом он уверил, что сегодня «правительство США работает в направлении отсрочки данного момента».

Он подчеркнул, что ядерная программа Северной Кореи продолжает развиваться и становится всё не менее сильной. «Она становится не менее сильной, более способной и надежной». Об этом объявил руководитель Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Майк Помпео. «Обо всем этом мы докладываем тем, кто принимает политические решения», — проинформировал руководитель ЦРУ. Мощность заряда может доходить до 20 килотонн.

Из-за новых испытаний баллистических ракет Совбез ООН принял дополнительные санкции против Пхеньяна к началу зимы 2017 г.

КНДР в скором времени может штурмовать США.

Скорее всего, до окончания Олимпийских Игр в Пхенчхане никакого ядерного удара либо активных действий США против КНДР не будет.