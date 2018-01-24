Саакашвили анонсировал присоединение Ростовской области к Украине

Оккупированных пророссийскими боевиками районы Донецкой и Луганской областей Украины быстро вернуться в состав Украины благодаря экономическому подъему страны.

Об этом заявил лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили.

«Проблема оккупированных территорий Донбасса решается не через военное противостояние, а через быстрое экономическое развитие Украины. Я не верю в военное решение, даже если в Российской Федерации все обвалится. Когда в Украине будут лучшие школы, ВУЗы, медицина, а также органы соцзащиты, то Донбасс быстро сам вернется домой, еще и Ростовская область России попросится в состав Украины», — заявил Саакашвили.