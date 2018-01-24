Сливко: нереально обрадовалась, закрыв последнюю мишень в гонке ЧЕ

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что сильно обрадовалась, когда закрыла последнюю мишень в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

В среду в Италии Сливко преодолела дистанцию индивидуальной гонки без промахов на огневых рубежах и завоевала бронзовую медаль.

"Тяжелее всего дался четвертый рубеж. Слышала, что комментатор на стадионе произносит мою фамилию при подходе на стрельбу. Мне удалось собраться. Четыре мишени я закрыла сразу, а вот с пятым выстрелом затянула. Нереально обрадовалась, когда закрыла последнюю мишень", - сказала Сливко, чьи слова приводит официальный сайт Союза биатлонистов России.

"Со стрельбы я ушла четвертой. На последнем круге тренеры меня здорово подбадривали, гнали вперед. Сначала я отставала на 18 секунд от третьего места, но в итоге смогла выиграть пять десятых и завоевать бронзу", - отметила она.