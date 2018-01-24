Об этом президент объявил во время рабочей поездки в Уфу и общения с сотрудниками Уфимского моторостроительного завода.

Новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объемы заказов оборонной индустрии Российской Федерации до 2027 г.

«В целом, никакого понижения нет, как не было увеличения в прошлом году», — проинформировал президент ходе общения с сотрудниками Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Путин подчеркнул, что программа перевооружения рассчитана до 2027-ого, поэтому работы хватит на всех. Об этом глава государства проинформировал в процессе общения с сотрудниками Уфимского моторостроительного производственного объединения.

По его словам, увеличение снобжения деньгами учреждений данной сферы в предыдущем году было связано с тем, что одновременно были погашены накопившиеся долги. «Мы не выдали большое количество денежных средств Минобороны — 4 с лишним процента от ВВП получилось, — а просто загасили долги прошедших лет, поэтому цифра в общей структуре расходов сразу {4} на 4 с лишним процента ВВП», — напомнил он.

«Двигатели нужны, у вас там целая цепочка, все „Сушки“ на ваших двигателях летают, ПАК ФА будет летать на вашем двигателе», — утихомирил служащих завода Путин.

Путин обозначил, что основной задачей русской индустрии является именно освоение производства актуальной для нашего времени и конкурентоспособной гражданской продукции.

Путин объяснил, что сложившая ситуация вызвана тем, что в прошлые годы власти РФ финансировали Минобороны, а оно в свою очередь финансировало оборонные учреждения в рамках принятого на тот момент гособоронзаказа. — Ряд учреждений уже энергично включился в эту работу.

Кроме того, власти потребовали от оборонных учреждений увеличить спектр и долю выпускаемой гражданской продукции.