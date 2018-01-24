Советы Вашингтона довели население России до тотальной нищеты

Главное – выполнять их рекомендации, ориентироваться не на внутренние, а на внешние рынки. И все будет хорошо. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал советы Вашингтона зловредными для российской экономики:



«Ну прямо по классике "вашингтонского консенсуса". Надо, значит, зажимать российский рынок, сохранять жесткую финансовую политику, концентрировать ресурсы у государства в центре, бороться за внешние рынки за счет низких издержек (то есть сдерживать рост зарплат и социальных платежей), усугублять обнищание страны. И все ради чего – 3% роста, и то только через семь-девять лет. Вот уж поистине добрые советы».

Между тем, на рекомендациях из Вашингтона основана модель развития экономики авторства Алексея Кудрина. Не случайно Международный Валютный Фонд и Всемирный банк так нахваливают всё, что делало российское правительство в последние два года. Вот и на Гайдаровском форуме в Москве американские гости не скупились на комплименты.

Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка:

«Поскольку я живу в Соединенных Штатах, я бы сказала: год был просто отличный. Я хочу сказать, что в рейтинге «Дуинг Бизнес» - 35 место. В предыдущий год было 40-е. Это результат замечательный. Потому что 6 лет назад Россия была 120-м».

Сам вашингтонский назначенец Алексей Кудрин ревностно относится к любой альтернативной точке зрения. Гуру так называемого либерального крыла Правительства приятнее думать, что в стране есть монополия на экономическую истину.

Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок:

«У нас писать стратегии стало даже модно. У нас нет стратегии для страны, но сейчас у нас есть десяток примерно стратегий. Я не исключаю, что сейчас какой-нибудь чиновник выйдет и скажет: у меня у самого есть ещё одна стратегия».

Уколы в свой адрес ощущает Борис Титов. Его стратегия роста давно встала поперёк горла вашингтонскому десанту. Документ предполагает до 2022 года воссоздание производства простых вещей, развитие промышленных кластеров, создание новых рабочих мест, рост доходов населения на 5% в год, увеличение доли среднего класса до 30% от населения страны. Важная роль отводится инвестициям в экономику.

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей:

«Мы говорим о том, что, если мы хотим развивать экономику, мы должны определенные ресурсы направлять на развитие экономики. Это узко окрашенные деньги на возвратной основе. Никаких подарков мы не предлагаем. Но, мы считаем, что это возможно делать, тем более, что на один рубль госинвестиций придёт 4-5 рублей частного капитала. А нам нужно всего 5,9 триллионов. Эта сумма могла бы стать триггером, чтобы разогнать частные инвестиции».

Международный валютный фонд Ротшильдов настаивает на том, чтобы Россия шла другим путём, который предполагает сокращение денежной массы в экономике, а значит дальнейшее обнищание как бизнеса, так и населения страны.

Сергей Глазьев, академик РАН:

«Гипотеза о том, что, сокращая денежную массу, мы снижаем инфляцию, а снижение инфляции ведёт к росту инвестиций и экономическому росту – это догма Вашингтонского консенсуса. Она совершенно нигде не работает. Ни в наших условиях, нигде в мире. В политике нет ничего нормального. Она, действительно, ведёт к ловушке. И из этой ловушки мы не можем выбраться уже 25 лет».

За верность следования политике вашингтонского консенсуса американские кураторы обещают рост в 3% через 10 лет. Однако даже в это верится слабо. В этом году российский ВВП, по оценкам МВФ, вырастет в рамках погрешности на 1,7%. Целенаправленное разорение экономики, поданное под соусом структурных реформ.